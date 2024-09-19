Бизнесвумен Тина Канделаки заявила, что зрители плачут после закрытия Comedy Club. Об этом она написала в Telegram-канале. "Сегодня многие плачут. Завтра в 21:00 будет еще печальнее, когда зрители ТНТ увидят прощальный выпуск "Камеди". Держимся, друзья!" — написала она. Тина Канделаки также сняла видео в рабочем кабинете с Сариком Андреасяном, сказав "Сменила одних армян на других". Бизнесвумен в 2014 году официально зарегистрировала отношения с директором по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василием Бровко. Канделаки признавалась, что хотела родить ребенка от любимого человека и свой возраст звезда не считала помехой для беременности. В 2023 году появились слухи, что у пары появился сын, которого выносила суррогатная мать. Но официального подтверждения от супругов не было. Однако телеведущая несколько раз публично называла себя матерью троих детей, не давая распространенных объяснений. У Канделаки двое детей от бизнесмена Андрея Кондрахина: 24-летняя дочь Мелания и 23-летний сын Леонтий. Супруги развелись в 2010 году через 11 лет совместной жизни по инициативе телеведущей.