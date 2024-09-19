Основатель Comedy Сlub отреагировал на новость о закрытии программы

Один из основателей Comedy Club, продюсер Арташес Саркисян в разговоре с NEWS.ru признался, что давно уже не испытывает никаких эмоций по поводу данного юмористического шоу, в том числе эмоций у него не вызвала и новость о закрытии передачи. По его словам, «это прошло мимо» него. Продюсер подчеркнул, что также не курсе о дальнейших планах телеканала.

Я давно уже никаких эмоций, связанных с Comedy Club, не испытываю. Не знаю, что там задумали на канале. Это прошло мимо меня. Абсолютно нет никаких эмоций, — высказался Саркисян.

Ранее стало известно, что последний выпуск Comedy Club выйдет в эфир 20 сентября, после чего юмористическое шоу закроется. Программа впервые вышла на телеканале ТНТ 23 апреля 2005 года. В Москве также появились билборды с анонсом последнего выпуска и надписью: «Прощай, Comedy».

Продюсер назвал главную причину закрытия Comedy Club

Продюсер Павел Рудченко позже предположил, что после закрытия юмористического шоу телеканал ТНТ может запустить новый проект. По его мнению, возможно появление программы уже другого формата. Рудченко уверен, что появится «какая-то другая история». Продюсер уточнил, что Comedy Club выходит в эфир уже почти 20 лет, но времена меняются.