Волочкова не сдается в борьбе с Большим театром за пенсию

Мещанский суд Москвы отклонил иск Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду, однако балерина не намерена отступать и продолжит борьбу за свои права. Об этом стало известно в четверг, 19 сентября.

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Волочкова заявила, что ей не хватает стажа для получения пенсии из-за того, что Большой театр «потерял» пять лет ее трудового стажа, а затем выдал ей сфальсифицированную трудовую книжку. Она утверждает, что несмотря на то, что она работает балериной уже 30 лет, а не 15, как требуется для пенсии ведущего артиста, ее стаж почему-то не засчитывают.

Волочкова считает, что этот инцидент является местью руководства Большого театра за выигранный ею судебный процесс, который доказал незаконность ее увольнения в 2003 году.

— После суда мне не дали ни одной роли в Большом театре, хотя я до сих пор числюсь в труппе, — заявила Волочкова в комментарии «Радио 1».

По мнению адвоката балерины, иск был отклонен из-за неправильного выбора суда. Волочкова убеждена, что это лишь отговорка для затягивания процесса.

— Я собираюсь подавать иск в другой суд, но боюсь, что ситуация повторится. Однако я не могу просто оставить это дело, — рассказала балерина.

Также она подчеркнула, что продолжает танцевать, и у нее есть много свидетелей, которые могут подтвердить ее активную творческую деятельность.