Вайнштейн предстал перед судом после операции на сердце

Кинопродюсер из США Харви Вайнштейн предстал перед судом, хотя десять дней назад он перенес операцию на сердце. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщает источник, на судебное разбирательство продюсер прибыл на инвалидной коляске. Во время дачи показаний Вайнштейн отказался признавать свою вину.

Напомним, что Вайнштейн отбывает срок по обвинению в домогательствах и сексуальном насилии. 12 сентября в его адрес были выдвинуты новые обвинения и назначено новое судебное разбирательство, но продюсер не смог попасть на суд из-за экстренной операции на сердце.

Ранее Вайнштейн успешно перенес операцию на сердце.