Райдер певицы Ольги Бузовой оказался неприхотливым, пишет портал E1.RU. Отмечается, что артистка во время концерта в Екатеринбурге потребовала запирающуюся на замок гримерку, а также скромный набор еды.

Для приготовления к выступлению она просила подготовить для нее в гримерке зеркало, пять полотенец, халат, тапочки и отпариватель для одежды. Из напитков, как выяснилось, звезда предпочитает чай с лимоном и медом. При этом для перекуса ей оказалось достаточно овощной и фруктовой нарезки, также она хочет видеть у себя на столе орешки нескольких видов, сыр и докторскую колбасу.

Ранее стало известно, что российский певец Кай Метов, ставший популярным в 1990-е годы, потребовал предоставлять ему 30 телохранителей для обеспечения безопасности на концертах. Количество охранников зависит от места, где будет проходить выступление: чем больше площадка, тем выше требование по данному пункту.

До этого выяснилось, что в райдере рэпера Kizaru (настоящее имя — Олег Нечипоренко) указаны 20 банок пива, 20 упаковок лапши быстрого приготовления и 20 банок энергетических напитков. Кроме того, артист хочет, чтобы его возили на иномарке Maybach, а водитель при этом должен не курить и быть молчаливым.