Трек Паши Техника и Славы КПСС удалили за пропаганду ЛГБТ*

Трек рэперов Славы КПСС и Паши Техника «Обоссанные дыни» удален из российских стримингов за пропаганду ЛГБТ (*международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает Telegram-канал портала The Flow.

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Как пишет издание, ссылаясь на сервис «Яндекс.Музыка», песня недоступна по требованию Роскомнадзора, который усмотрел в тексте «информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные и (или) предпочтения».

Ранее стало известно, что Славу КПСС обвинили в пропаганде наркотиков.