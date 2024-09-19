«Могла надеть юбочку»: Долина раскритиковала наряд Бузовой
Лариса Долина оценила нынешние сценические образы артистов. В частности, народная артистка сочла наряд Ольги Бузовой неуместным. Речь идет об аутфите, в котором звезда предстала на концерте в Уфе в День защиты детей.
На выступление певица надела черное боди с кожаными чулками на подтяжках. Многие сравнили такой наряд с образами, которые выбрали участники скандальной «голой вечеринки».
Оценила аутфит Бузовой и Лариса Александровна. Она не стала осуждать телеведущую, обратив внимание на роскошную внешность Оли. Но отметила, что ее образ не соответствовал ситуации.
«У нее красивая фигура, прекрасные ноги, она прекрасно сложена. Я ни в коем случае не ханжа, но там было не то место и не то время. Это концерт, посвященный Дню защиты детей. Можно было надеть хотя бы коротенькую юбочку», — заявила Долина.
При этом в целом ничего плохого в дерзких образах звезд исполнительница хита «Погода в доме» не видит. Она считает, что ругать артистов за это — неправильно, потому что времена изменились.
«Почему бы красивой женщине не выйти в шортах или в купальнике? Мадонна, например, выглядит хорошо. Почему не показать? Если не нравится, то не смотрите, смотрите других артистов. Выключите телевизор, посмотрите другую программу, почитайте сказку внукам и детям», — резюмировала артистка.