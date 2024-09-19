Приемный отец Милохина рассказал об угрозах от «влиятельных людей»

Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что его семье поступают угрозы от «влиятельных людей». Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.

Тюленев уточнил, что неизвестные звонят ему, представляясь очень влиятельными людьми и обещая отобрать детей. Он указал, что очень переживает за безопасность своей семьи.

«Могут возбудить уголовные дела, могут отобрать детей, могут отобрать недвижимость, сделать нас бомжами, а могут сделать миллионерами. Я не знаю, смогу ли я бороться с этим», — добавил Тюленев.

Ранее сообщалось, что неизвестные кинули во двор семьи Милохина в Краснодарском крае «коктейль Молотова» и записку, в которой предлагали отправить блогера на СВО, а его семью — «в ад».