Продюсер назвал главную причину закрытия Comedy Club

Юмористическое шоу Comedy Club закрывается из-за ухода основного костяка, считает продюсер Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт предположил, что вряд ли проект будут пытаться реанимировать. Он отметил, что из первого состава остались только юмористы Гарик Харламов и Павел Воля. Так, напомнил продюсер, Гарик Мартиросян ушел в другую деятельность, а Семен Слепаков (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) и вовсе живет за границей и «сочиняет антироссийские песенки».

Осмелюсь предположить, что Comedy Club не будут реанимировать. Костяк основной команды Comedy Club, по сути, рассыпался. Кто где. Слепаков сочиняет антироссийские песенки за границей, Мартиросян ушел в другую деятельность. Харламов и Воля до сих пор на экранах. Основной костяк разбежался, — высказался Рудченко.

Ранее стало известно, что последний выпуск Comedy Club выйдет в эфир 20 сентября, после чего юмористическое шоу закроется. Телешоу впервые вышло на телеканале ТНТ 23 апреля 2005 года. В Москве также появились билборды с анонсом последнего выпуска и надписью: «Прощай, Comedy».

Диктор Центрального телевидения Ангелина Вовк до этого заявила, что актер Дмитрий Нагиев и комик Дмитрий Хрусталев являются яркими и талантливыми людьми, но не подходят под формат КВН, чтобы стать ведущими телепрограммы. По ее словам, в России обязательно найдется кандидат, способный вести юмористическое шоу вместо Александра Маслякова, который умер 9 сентября.