Мошенница Анна Делви станцевала на шоу с тюремным браслетом

Мошенница Анна Сорокина (более известная как Анна Делви) выступила в шоу «Танцы со звездами» с тюремным браслетом. Об этом пишет Page Six.

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33-летняя аферистка приняла участие в съемках телепрограммы, где станцевала вместе с партнером Эзра Соса. Для номера она выбрала трехцветный костюм, состоящий из укороченной кофты и мини-юбки со стразами и бахромой. При этом на ней были золотистые открытые туфли на шпильке и браслет, украшенный сияющими стразами.

«Мы сотрудничали с костюмерами. Очевидно, мы не могли оставить браслет на щиколотке голым, поэтому мы решили его украсить к моему костюму. И это как маленький рукав. Стразы расположены не на самом браслете, а на ткани», — пояснила мошенница.

Ранее сообщалось, что фотографы заметили Делви на Неделе моды в Нью-Йорке. Аферистка посетила показ бренда Untitled&Co, который проходил в лофте под названием Altman Building.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.