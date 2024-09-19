Близкие актера Брюса Уиллиса опасаются, что глава семейства может не дожить до своего 70-летия.

Юбилей голливудская звезда отметит 19 марта следующего года. Однако "болезнь прогрессировала до такой степени, что его семья беспокоится: у них может не остаться много времени с Брюсом", сообщают источники издания In Touch Weekly.

Несколько дней назад в прессе появились свежие фотографии Брюса Уиллиса. Оказывается, за каждым таким его выходом стоит огромная подготовительная работа.

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"Ему нужна помощь, чтобы собраться и добраться до машины", - уточняют собеседники издания.

С больным постоянно находятся сиделки, чтобы он не волновался, а также семья наняла охрану, которая не подпускает с Уиллису посторонних.

В 2022 году стало известно, что актер болен афазией, однако позднее появился новый, более страшный диагноз - лобно-височная деменция. Он завершил карьеру, стал реже показываться на публике, сейчас "крепкий орешек" испытывает трудности с памятью и речью, подчас не узнает родных.