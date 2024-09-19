Кино наяву: 7 красавчиков из турецких сериалов и их избранницы

Российским фанатам турдизи крупно повезло: новые серии культовых проектов «Зимородок», «Клюквенный щербет» и «Дикий» в нашей стране начали выходить в прямом эфире одновременно с Турцией и сразу в синхронном переводе от популярных студий — в онлайн-кинотеатре Иви. Теперь не придется ждать несколько дней, когда появится озвучка. В честь премьерных серий очередных сезонов предлагаем вспомнить главных красавчиков турецкого кинематографа, а заодно и их избранниц — ну чем не кино наяву?

Онур Туна и Севда Эргинджи

Служебный роман актеров разыгрался на съемочной площадке «Запретного плода». Онур сыграл принципиального и жесткого бизнесмена-красавца Алихана, а Севда — его сотрудницу Зейнеп. Если герои не сразу находят общий язык, то актеры, похоже, сработались быстро: вскоре после начала совместной работы поползи слухи о романе. И хотя многие поклонники отнеслись к новостям скептически и обвиняли парочку в отношениях ради пиара, на днях в личном блоге Онура Туны появился трогательный пост. «Еще многое впереди... С днем рождения, моя любовь!» — написал актер под совместным фото.

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен Озчивит

Дама сердца звезды «Великолепного века» точно не меркнет в тени популярного избранника. Фахрие Эвджен и сама по себе успешная актриса кино и телевидения, что, кстати, не мешает ей отменно готовить — Бурак не устает нахваливать любимую в интервью. Интересно, что родилась супруга актера не в Турции, а в ФРГ — на территории современной Германии. Известно, что актриса свободно владеет еще двумя языками помимо турецкого и немецкого: испанским и английским. Вместе с будущим мужем она играла в сериале «Королек — птичка певчая» — проект для пары оказался знаковым во всех смыслах. Этой осенью актер снова приедет в Россию с гастролями — для участия в киноконцертах с симфоническим оркестром «Музыка турецких сериалов». Не пропустите!

Сердар Озер и Чигдем Озер

Зрителям Сердар Озер знаком в основном по хиту «Основание: Осман», где сыграл антагониста Баркина Бея. Жизнь актера совсем не похожа на турецкую драму: все, как говорится, чинно, благородно. Актер с супругой Чигдем никогда не дают поводов для сплетен — вместе они уже 15 лет, но, судя по всему, никогда не расстаются надолго. Сердар часто берет на съемки семью. Не в этом ли их секрет долгой и счастливой жизни? Пара воспитывает единственного сына — Пойраза.

Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу

Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу — еще одна экранная пара, чья «химия» вышла за пределы актерства. Счастливым для молодых людей стал сериал «Зимородок». Звезды не афишируют свои отношения, а потому фанатам остается только гадать, что происходит между ними на самом деле. Ходят многочисленные слухи о расставании, примирении и даже — тайной свадьбе, но наверняка можно сказать только одно: эта история еще не закончилась, как и объединившая их теледрама. В онлайн-кинотеатре Иви уже доступно начало третьего сезона.

Халит Озгюр Сары и Симай Барлас

Прежние отношения турецкого красавчика завязались на съемках сериала «Под прикрытием». Но как только проект закрыли — сошел на нет и роман Халита с Синем Унсал. В прошлом году актер получил главную роль в сериале «Дикий» и снова не смог устоять перед очаровательной партнершей — на этот раз Симай Барлас. Новости о статусе пары, признаться, тревожные: фанаты заметили, что актрисы не было в анонсе второго сезона, и забили тревогу. Мол, она окончательно покинула каст. «Доброжелатели» тут же решили, что причина в разладе между Халитом и Симай. И хотя имидж «сердцееда» у актера не внушает спокойствия, будем надеяться на хеппи-энд. Совместные фото на личных страничках, во всяком случае, на месте!

Если реальный Серкан Болат (Керем Бурсин) пребывает в статусе видного холостяка, то на Серкана Чайоглу поклонницы могут не засматриваться: актер уже устроил свою личную жизнь с коллегой по цеху — Озге Гюрель. И это отнюдь не мимолетный роман. Знаменитости встречались аж с 2014 года и, очевидно, убедились, что нашли любовь всей своей жизни. В начале 2022 года пара на радость фанатам объявила о помолвке, а уже летом селебрити поженились. Судя по соцсетям, Серкан и Озге не растеряли чувств и по сей день.

Каан Урганджиоглу и Бурджу Денизер

Звезда сериала «Правосудие» в отличие от коллег на площадке держал себя в руках: с партнершей по съемкам Пынар Дениз он позволял себе разве что дружеские отношения. Не потому ли, что сердце было занято Бурджу Денизер? Пока поклонницы гадали, почему харизматичный актер одинок, Каан внезапно уехал в отпуск с девушкой, откуда вернулся женатым мужчиной. Брак влюбленные зарегистрировали в Генеральном консульстве Турции в Афинах. При том, что Бурджу тоже снимается в сериалах, известно, что ее семья владеет бизнесом в богатом районе Стамбула — Джихангире. Поговаривают, у избранницы Каана есть доля в бутике и кафе.