Директор ТНТ Тина Канделаки прокомментировала закрытие Comedy Club. Она назвала происходящее вокруг этого сообщения «истерикой» и отметила, что «одни армяне приходят, другие уходят».

Соответствующее видео появилось в ее Telegram-канале.

«Какая истерика по поводу Comedy Club. Слава Богу, армян в стране много. Одни армяне приходят, другие уходят», - произнесла Канделаки.

19 сентября комик Гарик Харламов сообщил о закрытии проекта. Финальный выпуск состоится 20 сентября. В последнем выпуске прозвучит заявление Харламова, затем с шоу попрощаются звезды Женского Stand up – Ольга Малащенко, Варвара Щербакова и другие.

В этом выпуске можно будет увидеть ведущего Дмитрия Диброва, актрису Наталью Бочкареву, а Юлия Меньшова возьмет у резидентов интервью прямо на сцене.

Проект выходил на ТНТ с 2005 года. Было снято 20 телесезонов – более 800 выпусков.