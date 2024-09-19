Объявлено о закрытии Comedy Club

Комик и продюсер Гарик Харламов объявил о закрытии юмористического шоу Comedy Club. Его слова сайту «Страсти» передала пресс-служба ТНТ.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — рассказал Харламов.

Премьера финального выпуска Comedy Club состоится 20 сентября в 21:00. В начале прозвучит официальное заявление резидента, ведущего и креативного продюсера шоу Гарика Харламова. Затем с проектом попрощаются звезды шоу «Женский стендап» Ольга Малащенко, Белла Малу, Карина Мейханаджян и Варвара Щербакова.

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Также в программе поучаствуют шоумен Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, актеры из шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян. Вдобавок актриса и телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью прямо на сцене.

Напомним, Comedy Club выходило на ТНТ с 23 апреля 2005 года. Всего вышло в эфир 20 телесезонов юмористического шоу и более 800 оригинальных выпусков, а также 1,5 тысячи стендапов, 4 тысячи миниатюр и порядка 10 тысяч концертов в сотнях городов по всему миру.

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