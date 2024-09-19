Познер прокомментировал свое возвращение на Первый канал

Первый канал покажет документальный сериал о Турции, снятый с участием ведущего Владимира Познера. Однако других проектов не планируется. Об этом рассказал в Telegram-канале сам журналист.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст на премьере нового сезона объявил, что ведущий Владимир Познер вернется в эфир с новым шоу под названием «Турецкая тетрадь».

Сам Познер объяснил, что идея снять документальный сериал о Турции пришла к нему еще 2,5 года назад.

«Что мы с командой и осуществили. Права на этот сериал принадлежат Первому каналу, и сериал будет осенью показан в эфире. Никакой другой программы не планируется», - заявил он.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине из сетки вещания Первого канала исчезла и программа «Познер». Сам телеведущий отказался от комментариев по этому поводу, отметив, что программа не выходит в эфир из-за переориентации канала на информационную повестку.

При этом Познер признал, что неоднократно получал предложения о работе на западных каналах. Вместе с тем, пояснил телеведущий, все возможные работодатели требовали от него резких высказываний о внешней и внутренней политике России. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что телеведущий и журналист, отказавшийся от работы на Западе во время спецоперации, остается патриотом России.