Звезда фильма «Маленькая Вера» резко высказался о поведении Пугачевой

Звезда фильма «Маленькая Вера», народный артист РФ Андрей Соколов высказался о сбежавших артистах и прокомментировал поведение народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

© Вечерняя Москва

— Эти люди получили от страны все, а после облили родную страну помоями. Гадкое поведение. Я хотел бы, чтобы те люди, которые защищают ее, вспомнили строки Александра Пушкина: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», — подчеркнул Соколов.

Он уточнил, чтоо «двух мнений на этот счет здесь быть не может», передает aif.ru.

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что певица Алла Пугачева была агрессивной и умела создавать о себе мифы. По его словам, артистка любила запугивать своих недоброжелателей, но при этом не была настолько умна, «как ей хотелось казаться».

Алена Кравец рассказала, где у Пугачевой и Галкина* недвижимость за рубежом

Народный артист РФ Юрий Чернов предположил, почему юморист Максим Галкин* так яростно выступает против России на своих заграничных концертах. Он отметил, что такие люди, как Галкин*, судя по всему, не имеют корней и не считают Россию своей Родиной.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.