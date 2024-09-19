Врачи установили строгий запрет для Ахеджаковой

Актрисе Лии Ахеджаковой запретили лежать. Как сообщает Telegram-канал Mash, у 86-летней артистки диагностировали воспаление седалищного нерва — согласно рекомендациям медиков, занимать горизонтальное положение ей можно лишь во время сна.

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Сильные боли в спине у Ахеджаковой появились недавно. Месяц назад она обратилась в больницу и заявила, что не может ходить, наклоняться и спать. Врачи выявили у артистки проблемы с седалищным нервом, прописали курс терапии и призвали придерживаться строгого распорядка дня. Актрисе нужно будет больше заниматься физическими нагрузками, ложиться спать и просыпаться в одно время, только на комфортном матрасе в темной прохладной комнате. Кроме того, почти весь день придется проводить в вертикальном положении.

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Напомним, что сейчас Ахеджакова выступает только за границей. В 2023 году она ушла из «Современника», где прослужила 50 лет. На днях артистка выступила в Грузии, а по расписанию в ближайшее время у нее будут концерты в Австрии, Германии и США.