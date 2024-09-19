Врачи установили строгий запрет для Ахеджаковой

Российской актрисе Лии Ахеджаковой запретили лежать из-за воспаления седалищного нерва. Об этом в четверг, 19 сентября, пишет Mash.

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Недавно у актрисы появились сильные боли в спине. Женщина обратилась к специалистам с жалобами на то, что не может двигаться, наклоняться и нормально спать. Медики назначили Ахеджаковой курс терапии и прописали строгий распорядок дня. Кроме того, врачи рекомендовали ей заниматься физкультурой и ложиться на кровать только ночью, чтобы спать, следует из сообщения в Telegram-канале.

Ранее актриса Яна Поплавская в недавнем интервью предположила, что Ахеджакова испугалась проверки со стороны Министерства внутренних дел РФ по поводу дискредитации армии. По ее словам, женщина «залегла на дно», чтобы не привлекать к себе внимание.

Куда пропала осудившая спецоперацию Лия Ахеджакова

4 сентября стало известно, что спектакли с участием народного артиста Валерия Афанасьева могут быть отменены из-за его проблем со зрением. Проблемы с сетчаткой правого глаза начались у актера два года назад. Тогда он прошел курс лечения с помощью внутриглазных инъекций, чтобы сохранить зрение. Первое время вмешательство врачей помогало, но лишь временно.