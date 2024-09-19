МВД признало некоторые песни Покровского антироссийскими

Специалисты управления по борьбе с экстремизмом МВД РФ считают, что в числе песен основателя группы "Ногу свело!" Максима Покровского есть противоречащие национальным интересам России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Замоскворецкого суда. "Покровский М.С. осуществляет виды деятельности, противоречащие национальным интересам РФ", - говорится в документе. В качестве примеров судебная инстанция привела записи песен артиста, написанных после начала спецоперации. Лидер рок-группы "Ногу свело!" резко критикует российские власти. В своем иске к Минюсту Покровский выразил свое несогласие с присвоенным ему статуса иноагента. Артист потребовал исключить его из этого реестра. Но суд решил, что на музыканта оказывает влияние Запад, Покровский был включен в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. Как заявили в Минюсте, музыкант открыто выступал в поддержку недружественной страны и принимал участие в сборе средств для украинцев. Музыкант постоянно проживает в США.