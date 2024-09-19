В МВД сочли, что песни Покровского* противоречат национальным интересам РФ

Специалисты управления по борьбе с экстремизмом МВД РФ считают, что некоторые песни основателя группы "Ногу свело!" Максима Покровского (признан в РФ иноагентом) противоречат национальным интересам России. Об этом сказано в тексте решения Замоскворецкого суда по иску Покровского к Минюсту из-за статуса иноагента, с которым ознакомился ТАСС.

"В Министерство юстиции Российской Федерации из Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ поступали материалы в отношении Покровского М. С., из которых следует, что Покровский М. С. осуществляет виды деятельности, предусмотренные статьей 4 Федерального закона 255-ФЗ (деятельность в области науки, культуры, искусства, противоречащая национальным интересам РФ)", - сказано в документе.

В качестве примеров подобной деятельности музыканта приводятся записи его песен, созданных после начала СВО, в которых лидер "Ногу свело!" резко критикует деятельность российских властей из-за событий, связанных со специальной военной операцией на Украине.

В своем иске к Минюсту Покровский указал, что "с распоряжением Минюста России [о внесении его в перечень иноагентов] не согласен, считает его незаконным, нарушающим нормы российского законодательства и международного права". Артист потребовал исключить его из этого реестра. В свою очередь суд решил, что Покровский М. С. находится под иностранным влиянием, распространяет на интернет-площадках негативное мнение о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, а также сам участвует в создании указанных сообщений и материалов. На основании этого суд иск музыканта отклонил.

Покровский был включен в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. С начала специальной военной операции на Украине Покровский высказывался резко против нее и записал несколько песен и клипов с ее осуждением. Музыкант постоянно проживает в США.