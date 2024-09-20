Певица Наталья Чистякова-Ионова сменила название своего Telegram-канала. Теперь он называется Glukoza вместо прежнего «Глюк’оZа» При этом сама знаменитость никаких заявлений по этому поводу не делала.

Сейчас в Telegram-канале артистки нет практически никаких публикаций. На него подписаны чуть более семи тысяч человек.

Среди оставшихся в канале публикаций загадочное послание, в котором артистка анонсировала свое предстоящее выступление 27 сентября. Это будет первое появление артистки на сцене после скандального концерта в Красноярске 20 июля.

Ранее Super.ru со ссылкой на российского певца Шуру (Александра Медведева) сообщил, что певица прошла лечение «в больнице». Артист рассказал об этом на международном конкурсе «Новая волна» в Сириусе. По словам Шуры, которые приводит издание, на реабилитацию Ионову отправили родители. Певец добавил, что артистка уже выписалась и сейчас с ней «все хорошо».

До этого психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что Ионовой не поможет лечение на дому. Специалист отметил, что в России есть много анонимных центров. Он подчеркнул: репутационные потери такие, что «стесняться нечего». Врач также отметил, что есть индивидуальные программы, которые могли бы помочь исполнительнице.