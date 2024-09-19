Известная телеведущая Лера Кудрявцева допустила, что создатель Telegram Павел Дуров не платит алименты на детей от бывшей возлюбленной Ирины Болгар из-за жадности или принципа. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Как призналась артистка, ее всегда удивляло наплевательское отношение богатейших людей к собственным детям. Кудрявцева добавила, что симпатизирует создателю Telegram, но «дети — это святое и не обсуждается».

«Несмотря на то что Дуров со своей гражданской женой, я так понимаю, разошлись не очень хорошо, детей мог бы и обеспечить. Ясное дело, что „Телегу“ она не отожмет (это смешно), как в принципе что-либо другое. Но ты — богатый человек и дети твои. Неужели реально пошел на принцип? Или жадность? Дети при чем в ваших отношениях?», — заявила телеведущая.

Ранее называющая себя матерью троих детей Дурова Ирина Болгар рассказала, что мессенджер Telegram является совместно нажитым с программистом имуществом. В своем микроблоге женщина сообщила о заверениях Дурова, что у нее с детьми всегда будет доступ к семейным ресурсам. При этом Telegram, уточняет она, зарегистрирован исключительно на его имя.

Мать троих детей Дурова заявила о праве на долю в Telegram

Женщина уточнила, что Дуров также обещал создать фонды для финансовой безопасности их детей и приобрести для них дорогую недвижимость. Болгар пожаловалась, что дом миллиардер так и не купил, однако у нее есть нотариально заверенный договор, который позволяет ей снимать жилье за счет создателя Telegram.