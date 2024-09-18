Кай Метов рассказал о разрыве с первой женой

Хит Кая Метова Position № 2 родился на фоне личной трагедии певца, рассказал сам артист в интервью NEWS.ru. Он прокомментировал анализ продюсера Степана Разина, который отметил наглого и дерзкого лирического героя песни Метова.

У меня тогда случилась большая личная трагедия. Я расстался не очень хорошо со своей первой женой, несколько месяцев после лежал в больнице, — объяснил исполнитель.

Он поделился, что до определенного периода боготворил женщин и считал их данной Богом наградой. Однако в какой-то момент артист переосмыслил отношение к женскому полу.

И тут понимаю, что это была моя иллюзия. Наверное, поэтому появились эти песни. Хотя на самом деле это не значит, что я так в реальной жизни к кому-то относился, «нагло и дерзко». Как относился к женщинам с уважением, так до сих пор отношусь, — сказал Метов.

Сама песня, по его словам, была написана с большим юмором и присутствием бунтарского духа, которые граничили с иронией над происходящим. Певец объяснил, что выйти из всех этих ситуаций с целой психикой помогали именно песни, которые «облегчали собственное восприятие действительности».

Ранее продюсер, работавший в конце ХХ века с культовыми артистами того времени, заявил, что Ольга Бузова не артистка. По его словам, она — социальное явление и зеркальное отражение интересов и вкусов общества.