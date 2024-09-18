Погребняк готова к пятому ребенку

Родившая в начале сентября сына Мария Погребняк впервые вышла в свет. Она выбрал полностью черный аутфит, смело продемонстрировав плоский живот, не прикрытый коротким топом. Она также надела мини-юбку и высокие сапоги. Образ звезда дополнила длинной накидкой.

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На мероприятии Погребняк пересеклась с корреспондентом «Страстей», честно высказавшись о материнстве. Она отметила, что больше времени с ребенком проводит его отец Игорь Головинский. Для него маленький Володя стал первенцем. Мария же воспитывает троих сыновей от первого брака — Артема, Павла и Алексея.

«Это лучший отец, который может быть. Он вечером начинает делать массаж, потом у него мини-гимнастика, банные процедуры. Меня не допускает — говорит: „Я сам“. Все внимание ему отдает папа. Вот он сейчас меня отпустил к вам», — разоткровенничалась модель.

Мария добавила, что готова и к появлению на свет пятого ребенка, потому что беременность и роды ей даются очень легко.

«Наверное, мое предназначение в этой жизни — рожать. Поэтому я бы с удовольствием пошла (рожать. — Прим. WomanHit.ru), и не расстроилась бы, если бы пятый ребенок тоже был бы мальчиком», — отметила знаменитость.

И действительно, за короткий срок Погребняк удалось вернуться в отличную форму, у нее практически не осталось лишних килограммов. Не чувствует она и неприятных послеродовых симптомов — Мария полна энергии и уже вернулась к работе.