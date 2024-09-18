«Мне присылают даты смерти»: жена Соколовского пожаловалась на угрозы

Осенью прошлого года певец Влад Соколовский тайно женился на Ангелине Сурковой. Пара воспитывает сына Дэвида, и наслаждается семейной жизнью. Правда, счастье супруги артиста омрачает таинственный сталкер, преследующий ее уже три года.

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В личном блоге Ангелина призналась, что ей уже давно пишет загадочная незнакомка, представившаяся Викторией. Намерения у женщины далеко не добрые — она присылает ей странные посылки и оставляет сообщения с угрозами. В попытках избавиться от навязчивой преследовательницы Суркова сменила шесть номеров телефона, но успеха это не дало.

«Мне присылают даты смерти мои, сына, пробивают номера телефонов всей семьи, выкладывают везде мой адрес и мой номер. К тому же бесконечный спам на телефоне… До меня могут дозвониться только те, кто есть в телефонной книге», — поделилась переживаниями жена Соколовского.

Виктория временами шлет Ангелине пугающие фотографии с ее портретами на надгробных плитах. Сталкер сопровождает это вербальными угрозами.

«Поосторожнее в подъезде пой, мало ли… Сиди лучше дома и не высовывайся… В любой момент может быть 'сюрприз»«, — предупреждала преследовательница в одном из сообщений.

Приходят среди ночи и странные посылки. В дом Ангелины и Влада уже приносили мясо с кровью и тухлую рыбу, направленные Викторией.

Супруга артиста старается не придавать большого значения неприятной ситуации, но действия недоброжелательницы стали влиять и на ее рабочую сферу. У Сурковой есть аккаунт для рекламы, который Виктория атаковала ботами. Позже злоумышленница стала представляться менеджером девушки, утверждая, что она сама накручивает подписчиков.