Стас Михайлов назвал причину отмены трех концертов

Певец Стас Михайлов заявил, что ему пришлось перенести выступления в Самаре, Екатеринбурге и Челябинске из-за того, что его подвели организаторы тура. Об этом пишет «Комсомольская правда.Екатеринбург».

По данным газеты, концерты были запланированы на 17, 26 и 28 октября.

«Из-за недобросовестности и полного бездействия компании NCA (ООО «Рок-Фест») мы вынуждены отменить концерты. Организатор по неизвестным причинам не оплатил ни аренду залов, ни услуги технических подрядчиков, ни гонорар», — отметил артист.

По его словам, менеджеры предпринимали многочисленные попытки повлиять на Михаила Шурыгина (NCA), призывали исполнить обязательства по заключенному договору, но все усилия оказались напрасны.

Стас Михайлов подчеркнул, что обязательно приедет в эти города, но уже с другими организаторами. Он добавил, что все остальные концерты тура состоятся.