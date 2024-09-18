Дана Борисова снялась без фильтров после пластики

Телеведущая Дана Борисова показала свое лицо через месяц после пластики. Фотографию без фильтров она опубликовала у себя в социальных сетях.

«Доброе предоброе. Я в зал», — подписала она свой снимок.

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Напомним, что Борисова сделала лифтинг лба и висков, изменила форму глаз и провела нижнюю блефаропластику в августе. Телеведущая указывала, что очень довольна результатом и благодарна врачу, который сделал ей пластику. В ближайших планах у Борисовой смена паспорта, где будет ее новая фотография.