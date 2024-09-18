Shaman исполнит роль князя Владимира в новой опере

Певец SHAMAN сыграет роль князя Владимира в одноименное опере, пишет KP.RU. Как рассказал в беседе с изданием создатель оперы, продюсер групп «Любэ», «Иванушки», «Фабрика» и композитор Игорь Матвиенко, он пригласил Ярослава Дронова (настоящее имя певца) еще до того, как он приобрел такую популярность.

Я его пригласил еще до того, как он стал мегазвездой. Он уже был SHAMAN, но тогда еще не был таким популярным. Я увидел Ярослава на небольшом частном мероприятии в Питере и понял, что вот он, наш князь Владимир. И потом уже половину оперы писал под его вокальные возможности, а они у него безграничные, он очень хороший вокалист, — объяснил продюсер.

Композитор отметил, что когда начали гримировать Дронова под князя, оказалось, что в России трудно найти подходящую бороду. По словам гримеров, сейчас в стране снимается много исторических фильмов, поэтому появился дефицит.

Помимо SHAMAN в опере сыграют другие известные артисты. Роль Рогнеды исполнит певица Соя, воеводы Федора — Николай Расторгуев, а бога Одина — сам Игорь Матвиенко.

Ранее стало известно, что российский певец SHAMAN вернет 15,3 млн рублей в бюджет Ставропольского края. Артист отдаст всю предоплату за концерт после скандала в Оренбургской области.