«Мне было страшно»: Анастасия Мельникова рассказала о совместной работе с дочерью

Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова высказалась о работе на съемочной площадке вместе с дочерью Марией. Ее слова приводит aif.ru.

«Я категорически ничего не советую Маше на съемочной площадке, - говорит актриса. – Потому что считаю: на съемочной площадке можно слушать только режиссера и оператора. Остальное – табу…», - поделилась артистка.

Мельникова отметила, что очень переживала, когда впервые работала вместе с наследницей.

«Мне было страшно. У меня был шок! Я поняла, что... была с дочерью на площадке только тогда, когда мы вошли в грим-вагон, чтобы переодеться. Она была абсолютно полноценный партнер, который четко выполнял указания коллеги и четко менял отношение ко мне, как к персонажу…», - заявила знаменитость.

Актриса добавила, что во время съемочного процесса постоянно хотела обнять дочь, однако отношения на площадке у них были исключительно как у коллег.

Напомним, Анастасия Мельникова родила дочь в 2002 году. Имя отца ребенка артистка так и не раскрыла публике. Воспитанием наследницы актриса занималась самостоятельно.

Ранее Мельникова раскрыла причину скандалов на съемочной площадке «Улиц разбитых фонарей».