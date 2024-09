Умер Джон Саутер, музыкант и актер, известный по работе с группой The Eagles

17 сентября в своем доме в Нью-Мексико скончался Джон Дэвид "JD" Саутер, американский певец, инструменталист, автор песен и актер. JD широко известен по своей работе с группой The Eagles, одним из самых успешных коллективов в истории современной музыки.

Музыкант, включенный в Зал славы авторов песен, умер незадолго до своего 79-летия. Причина смерти не названа. Представитель артиста лишь заверил, что отошел тот мирно, передает Variety.

Cаутер родился в 1945 году в Мичигане. Записал десяток сольных пластинок, две из которых попали в Тор-50. Пять синглов певца побывали в чартах, причем You're Only Lonely 1979 года - на первой строчке в Billboard.

Был соавтором таких больших хитов Eagles, как Best of My Love, Victim of Love, Heartache Tonight, New Kid in Town и How Long (последнюю он изначально написал для себя).

Снялся в двух десятках фильмов и телешоу, включая сериал "Нэшвилл". Песни музыканта звучат во множестве проектов - от "Секса в большом городе" (18+) до "Симпсонов" (18+).