Певица Алсу намерена воспользоваться тем, что она является гражданкой Великобритании, и решать вопрос раздела имущества, приобретенного в браке с Яном Абрамовым, в суде Лондона. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, Алсу приняла решение подать иск на раздел совместного имущества в суд Лондона. При этом адвокат бывшего мужа Алсу Александр Добровинский отметил, что для него это стало «неожиданным ходом», так как разводилась певица по российскому паспорту.

«Для меня это неожиданный ход, поскольку все перемещается в недружественную страну. Видимо, Алсу поняла, что здесь у нее шансов мало на раздел имущества, и она планирует подавать на раздел там. Конечно, британский суд встанет на сторону своей подданной», - пояснил адвокат.

Среди общего имущества супругов, которое еще предстоит разделить, квартира в Лондоне недалеко от стадиона для крикета «Лордс крикет граунд», дома на Кипре, в США, Франции и Монако.

О своем двойном гражданстве Алсу заявила еще в 2004 году. Первый раз она получила британский паспорт в 2002-м, объясняя это тем, что с ним проще путешествовать, напоминает канал.

Алсу сделала неожиданное заявление после скандала с разводом

Алсу и Абрамов официально развелись 27 августа в Пресненском суде в Москве. Мировой судья участка №418 одобрил завершение брака исполнительницы и бизнесмена. Отмечалось, что обжаловать решение ни одна из сторон не собирается. Дети, 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль, останутся с матерью. Суд давал паре два месяца для примирения, однако это не помогло.