Пан Чхан из Stray Kids признался, что многим пожертвовал ради карьеры

Участник южнокорейского бойз-бэнда Stray Kids Пан Чхан заявил, что многое отдал ради того, чтобы стать K-pop-айдолом.

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«Я скучаю по Австралии. Я скучаю по своей семье. По окружающей обстановке, по воде, еде, моим друзьям. Я скучаю по своей собаке Берри», — рассказал изданию Rolling Stone UK выросший в Сиднее артист.

Пан Чхан отметил, что, переезжая в Южную Корею, не задумывался о серьезности своего решения. Однако, оглядываясь назад, он чувствует, что многим пожертвовал. При этом музыкант считает, что сделал правильный выбор.

Недавно стало известно, что Stray Kids и группа Twenty One Pilots выпустят саундтрек к мультсериалу «Аркейн» (2021-…).