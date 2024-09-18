Одна из самых известных мировых моделей госпитализирована с онкологией

Итальянская модель Бьянка Балти сообщила общественности об онкологическом заболевании. 40-летняя манекенщица опубликовала фотографии из больницы у себя на странице в социальных сетях. Бьянка рассказала, что в результате обследования у нее нашли рак яичников третьей стадии. Об этом сообщает издание Spletnik.ru.

"Это была неделя, полная страха, боли и слёз, но прежде всего любви, надежды, смеха и силы. Мне предстоит долгий путь, но я знаю, что одолею его", ― пообещала модель поклонникам.

Два года назад у Балти обнаружили генетическую мутации Brca1. Она экспоненциально увеличивает риск заболеть раком груди или яичников (или и тем, и другим). Манекенщица решилась на профилактическую двойную мастэктомию, но яичники удалять не стала, так как в будущем планировала беременность.

Бьянка Балти попала в мир моды в двадцать лет назад. В 2005 году она подписала рекламный контракт с Dolce & Gabbana. Затем модель стала сотрудничать с Victoria’s Secret и множеством других известных брендов.

Кадры счастливой жизни итальянской манекенщицы до болезни ― в галерее "Рамблера"