Никита Пресняков впервые прокомментировал развод с женой

Сегодня утром появилась новость о разводе Никиты Преснякова и Алены Красновой. Напомним, парочка поженилась 7 лет назад, а до этого они встречались несколько лет. Причину расставания не написали, но публика уже успела предположить, что их «съел» совместный быть в США.

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С самого утра в СМИ пишут, что сейчас Алена Краснова возвращается в Россию, а Пресняков продолжает дальше строить карьеру в Америке. И, кажется, слухи дошли до самого внука Аллы Борисовны. Никита вышел на связь и прокомментировал свои отношения с женой.

«Мы ничего не расстались. Мы любим друг друга невероятно. Все супер, вообще отлично. Я не знаю с чего, кто и откуда высосало вообще. Откуда это всегда берется?!» — возмущен артист.

Пресняков отметил, что всю жизнь вокруг него плелись непонятные слухи и сплетни. И 99% такой информации оказывается лживой. Никита призвал поклонников не читать такие новости, а все интересующие вопросы задавать ему напрямую.

Внук Пугачевой зарабатывает в США на каверах «Самоцветов»

Отметим, что сейчас внук Примадонны активно работает за рубежом. Он режиссирует клипы многим артистам. Никита прилично зарабатывает. Многие известные артисты уже выстраиваются в очередь к Преснякову.