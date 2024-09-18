Суд отказал в залоге обвиняемому торговле людьми рэперу P. Diddy

Известный американский рэпер Шон Комбс (P. Diddy), арестованный 18 сентября в Нью-Йорке, остается пока за решеткой.

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Суд отказал защите в залоге, мотивируя решение влиятельностью обвиняемого. По мнению правоохранительных органов, кроме давления на свидетелей, он также мог предпринять попытку скрыться за границей, уточняет Reuters.

Сумма, предложенная адвокатами, составила около 50 миллионов долларов - защита заявила о готовности рэпера обеспечить залог особняком в Майями. Адвокаты намерены обжаловать решение суда.

Накануне стали известны шокирующие подробности обвинений, предъявленных P. Diddy. С помощью угроз, манипуляций и подкупа он склонял сотрудников и подчинённых к организации разгульных вечеринок. Мероприятия под названием Freak Offs с участием работников секс-индустрии и случайных жертв даже записывали на камеры.

Список обвинений прокуратуры США внушительный - сговор с целью вымогательства, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей между штатами в целях проституции, принудительный труд, похищения людей, поджоги, взяточничество и воспрепятствование правосудию.