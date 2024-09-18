Зверев ответил на обвинение в нелегальном исполнении «Матушки-Земли»

Стилист, певец и шоумен Сергей Зверев исполнил песню «Матушка-Земля» без разрешения автора Татьяны Куртуковой. Как рассказал в беседе с НСН сам стилист, в этом нет ничего такого, а молодой исполнитель должен быть благодарен, что его песню исполнил знаменитый на весь мир человек.

Когда молодой исполнитель сформировался и чувствует себя уверенно, то он должен еще сказать спасибо и отдать низкий поклон за то, что его песню исполнил человек, которого знают во всем мире, — поделился Зверев.

Дизайнер признался, что ему для работы на премии дали на выбор несколько патриотичных песен SHAMAN, Газманова и Куртуковой. Именно песню последней выбрал стилист. Кроме того, Зверев хотел бы записать с исполнительницей совместную песню.

Куртукова — это, скорее всего, молодая Людмила Зыкина. И если взять молодую Зыкину, она же была вообще красотка. И песни эти в русском стиле... Куртукова идет в разрез с SHAMAN, она вся на позитиве. Хотя для меня SHAMAN тоже открытие, с ним бы я тоже хотел записать дуэт. Можно было бы и патриотическую спеть, — добавил дизайнер.

Ранее Сергей Зверев рассказал, что хочет найти косметолога и изменить что-то в своей внешности. По словам Зверева, у него был знакомый специалист в этой сфере, однако он не может дозвониться до нее. Стилист обратил внимание, что в последнее время пластические операции делают все.