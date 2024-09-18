Джонни Марр ответил на заявления Моррисси о его нежелании реюниона The Smiths

Британский рок-гитарист прокомментировал обвинительные посты своего бывшего коллеги по группе Моррисси.

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В опубликованном от имени представителя письме музыкант заявил, что не «проигнорировал» предложение о воссоединении коллектива в туре, а сказал «нет». Также Марр подтвердил свой отказ от выпуска сборника главных хитов The Smiths компанией Warner Music Group. Свое решение исполнитель объяснил тем, что такой релиз уже существует.

Кроме того, Джонни пояснил, что действительно приобрел права на торговый знак The Smiths, но сделал это в целях защиты наследия команды от третьих лиц, пытавшихся извлечь из имени выгоду. По словам гитариста, он обращался к Моррисси для совместной работы по охране марки, но ответа не получил. Слухи о том, что Марр собирается гастролировать как The Smiths с другим вокалистом, артист опроверг.

Ранее Джин Симмонс из KISS посоветовал Моррисси возродить группу без Джонни.