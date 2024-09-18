Певец Сергей Жуков хочет отсудить пять миллионов рублей у своего двойника

Певец Сергей Жуков намерен отсудить 5 млн рублей у своего «двойника» Андрея Белянина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Тот считает, что на трибьют-шоу артист его копирует и зарабатывает на его хитах. Кроме того, Жуков обвиняет Белянина в том, что он назвал свою организацию «NE Руки Вверх».

В публикации говорится, что Белянин«много лет поет песни группы «Руки Вверх!», полностью копирует солиста, его манеру исполнения и даже одежду. По словам PR-директора Жукова, это не первый иск против артиста. Как отмечается, в 2022-м суд уже запретил ему использовать товарные знаки и интеллектуальную собственность дуэта на своем сайте. После этого компания «Трибьют Руки Вверх» была переименована в «NE Руки Вверх». Так, артист продолжил вести деятельность.

По мнению Жукова, на его «имени и творчестве паразитируют». В этой связи он намерен взыскать 5 млн рублей за использование товарного знака «Руки Вверх», пишет канал.

Ранее сообщалось, что группа «Поднимаем РУКИ ВВЕРХ» экс-участника «Руки вверх!» Алексея Потехина просит за выступление в восемь раз меньше, чем его бывший напарник Сергей Жуков (1 млн против 8 млн рублей).