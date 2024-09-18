Звезду фильма «Кин-дза-дза!» экстренно госпитализировали в Москве

Советского и российского актера театра и кино Станислава Любшина экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 91-летнему артисту, известному по ролям в таких фильмах, как «Щит и меч» и «Кин-дза-дза!», диагностировали гипертонический криз. Он находится в состоянии средней тяжести.

Также у Любшина наблюдаются кашель, насморк и сильная слабость. Его состояние может ухудшиться, предупреждает Mash.

Ранее сообщалось о переводе актера Бориса Щербакова в реанимацию кардиологического отделения.