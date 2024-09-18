Чего боится Shaman: продюсер объяснил, зачем певцу нужна охрана

Известный российский продюсер Игорь Матвиенко объяснил, почему певец Shaman (Ярослав Дронов) ходит с охраной. Как сообщает «КП», российскому исполнителю поступали угрозы.

По его словам, Дронова не интересуют ни деньги, ни слава, и в действительности он увлеченный работой и замкнутый человек. Вне сцены он постоянно ходит в одной и той же неприметной шапке, а не узнают Shaman на улице. Вместе с тем певцу часто приходится передвигаться с охраной.

«Сейчас у него 10 человек охраны, чтобы нормально можно было по улице ходить... Все-таки он некий рупор патриотизма, сейчас это действительно может быть небезопасно, много провокаторов. Были случаи, когда Ярослав получал угрозы», — сказал Матвиенко.

Сейчас Дронов задействован в этно-опере продюсера «Князь Владимир», где исполнит главную роль. В ней будет идти речь о жизни князя Владимира, его роли в крещении Руси и объединении земель. Постановку покажут 5 и 6 февраля в Кремлевском Дворце.