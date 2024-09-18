Cтало известно, где у Пугачевой и Галкина* недвижимость за границей

Актриса и певица Алена Кравец заявила, что, насколько ей известно, исполнительница Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) имеют недвижимость только на Кипре. Об этом сообщает​ Aif.ru.

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По словам артистки, в Израиле эта звездная семейная пара долгое время жила в доме брата юмориста. Пугачева и Галкин так "ничего не купили", отметила она, имея в виду недвижимость.

"Так что там все далеко не безоблачно. У них проблемы с приобретением недвижимости, денег на это нет, они все арендуют", - сказала Кравец.

Она утверждает, что звездным супругам "особенно не с чего шиковать".

"У Галкина вечные перебои с заработками. Пенсия Пугачевой из России, пусть и повышенная, как у народной артистки, тоже не панацея от всех бед, ведь у Пугачевой с Галкиным дети-подростки, а это значит, для них все платное за рубежом: учеба, медицина, все секции. Так что Пугачевой не то что не до покупки элитной недвижимости за рубежом", - продолжила Кравец.

Она добавила, что знаменитой певице "вообще не до жиру".

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После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Галкин вместе с Пугачевой и детьми уехали из России в Израиль. В начале августа юморист обратился в соцсетях к российским артистам на фоне ситуации в Курской области. Он заявил, что исполнители Олег Газманов, Григорий Лепс и Надежда Бабкина, "обласканные Кремлем", не реагируют на нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.