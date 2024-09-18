Не спортсменка, не комсомолка: Кто и куда увозит наших красавиц

Все давно привыкли, что вокруг звезд мирового спорта крутится много людей: бесконечные менеджеры, агенты, помощники, друзья. Чемпионы - люди медийные. О них говорят, их обсуждают. Разумеется, это касается и личной жизни.

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За последние годы многих суперизвестных спортсменов связывали романтические отношения с россиянками. Свежий пример - чемпион Европы-2024 в составе сборной Испании, лидер "Барселоны" 17-летний Ламин Ямаль. С него и начнем.

Алиса с чемпионом

Наследник Лионеля Месси, как частенько называют Ямаля, оказался шустрым не только в плане карьеры, но и в личной жизни. После триумфального финала первенства Европы против англичан он радовался на поле со своей девушкой Алексой: парочка засветилась на церемонии награждения, когда они сидели в обнимку.

Впрочем, в конце июля Ламин и Алекса расстались. Произошло это якобы из-за того, что известная в Испании модель увлеклась другим парнем. Однако горевал Ямаль недолго: всего через пару недель у него появилась новая спутница. Речь о 20-летней россиянке Алисе, проживающей уже несколько лет в Барселоне.

Как нетрудно догадаться, новая пассия Ямаля тоже модель. Она участвует в показах, рекламирует различные бренды одежды и косметики и снимается для глянцевых журналов. Все, как и принято у футболистов. Остается надеяться, что роскошная Алиса не помешает Ламину сделать большую карьеру. Примеров, когда звезды увлекались девушками и оставались ни с чем, - масса. Это Ямалю, совсем еще юному, на заметку.

- Ламину лучше быть скромным и приземленным. У него будут трудные времена, но он должен оставаться хладнокровным, - уверен главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте. - Мы работаем с ним долгое время, и он продолжает нас удивлять. Его великолепие в простоте и отсутствии звездности. Ямаль понимает, что обладает особым талантом, однако он все еще находится в стадии становления. Когда Ламин, как сейчас, популярен и все у него здорово, - мы рядом. Мы также будем с ним, если у него возникнут определенные проблемы.

Роман на корте

Романы известных теннисистов - история нередкая: Андре Агасси и Штеффи Граф, Роджер Федерер и Мирослава Вавринец, Стефанос Циципас и Паула Бадоса. Список можно продолжать до бесконечности. В него, безусловно, попадают наша Анна Калинская и первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер.

О романе Калинской и Синнера заговорили несколько месяцев назад, когда Анну заметили в Турине, где Янник проходил медосмотр после травмы. И если во время Открытого чемпионата Франции в Париже в конце мая пара скрывала свои отношения, то теперь они вместе проводят отпуск, ходят на различные мероприятия. К примеру, недавно Калинская и Синнер были замечены на Неделе моды в Нью-Йорке.

Вероятно, сам Янник не хотел бы афишировать подробности личной жизни, поскольку сам по себе он парень достаточно скрытный. Калинская - полная ему противоположность, она здесь более раскрепощена. Синнера все еще не назвать медийной личностью хотя бы потому, что он редко пользуется социальными сетями. Удастся ли Анне "перековать" итальянца - покажет жизнь. Пока создается впечатление, что Янник непреклонен в этом вопросе.

- Социальные сети - это не реальная жизнь. Завтра я могу опубликовать свою фотографию, где у меня широченная улыбка на лице, а на деле буду чувствовать себя мрачно. Ну, и в чем смысл? Мне кажется это нездоровым. Поэтому, если честно, предпочитаю не пользоваться много соцсетями, - признался в одном из недавних интервью Синнер.

Расставание из-за матери

Один из лучших футболистов в истории португалец Криштиану Роналду и российская супермодель Ирина Шейк встречались пять лет в период с 2010 по 2015 год. Их считали самой красивой парой в мире, поклонники ждали новостей о свадьбе. Но в итоге пара рассталась.

По неофициальным данным, причиной разрыва отношений стала мать Криштиану. Якобы Роналду принял решение оставить Шейк после того, как она отказалась посетить вечеринку, устроенную в честь юбилея матери спортсмена.

СМИ сообщали, что сразу после Рождества в 2015 году, которое пара провела в Дубае, Криштиану хотел сделать сюрприз своей матери, прилетев в Мадрид и поздравив ее с 60-летием. Однако Ирина отказалась его сопровождать, из-за чего между ними вспыхнул конфликт. В результате португалец остался на Новый год один с сыном, а Шейк улетела по своим делам и не посетила церемонию вручения "Золотого мяча" в швейцарском Цюрихе, призером которой стал Роналду.

Пара расходилась еще по одному важному вопросу - семейному: Криштиану и его мать хотели, чтобы Ирина больше внимания уделяла детям, а не своей карьере. Чуть позже в одном из интервью Шейк призналась, что была несчастлива с Роналду.

- Мой идеальный мужчина - справедливый, честный, воспитанный, знает, как относиться к женщинам. Я не доверяю человеку, с которым не чувствую себя счастливой. Таких нельзя назвать мужчинами, только мальчиками, - призналась Шейк. - Я думала, что уже нашла свой идеал мужчины, но это оказалось не так. Думаю, любой женщине будет неприятно, когда рядом с ней не тот человек. Так вот мне было неприятно. Я не чувствовала уверенности. Отношения - это так сложно. Нужно знать, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой, какие ценности в его жизни, что для него важно. Если вы вместе, значит, вы идете в одном направлении и ждете одного и того же.

Одна модель за другой

О любовных похождениях двукратного чемпиона мира "Формулы-1" испанского автогонщика Фернандо Алонсо ходят легенды.

Впрочем, до какого-то момента все в личной жизни у Алонсо было спокойно: с 2006 года он был женат на певице Ракель дель Росарио, с которой у него, как признавался сам спортсмен, был идеальный брак. Но летом 2011 года Фернандо на одной из вечеринок познакомился с российской моделью Ксенией Чумичевой, с детства проживавшей в Швейцарии. Сначала они не афишировали отношения, пока пресса не засняла их вместе в ресторане. Чуть позже сама Чумичева опубликовала фотографию с Алонсо в соцсетях, подтвердив слухи.

Спустя всего неделю после появления в Сети фото Ксении и Фернандо Алонсо официально развелся с Ракель дель Росарио. Впрочем, и с Чумичевой роман длился недолго: уже в 2012 году испанец увлекся еще одной российской моделью - Дарьей Капустиной. Здесь у Алонсо все было намного серьезнее, чем с Чумичевой. Пара ярко проводила время, ужиная в ресторане на Эйфелевой башне в Париже, устраивая романтические вечера. Более того, Фернандо посетил Владивосток, чтобы познакомиться с семьей девушки. Гонщик попробовал борщ, сходил в русскую баню. Но, увы, в 2014 году Дарья с Алонсо расстались. Последние семь лет испанец состоит в отношениях с итальянской супермоделью Линдой Морселли.