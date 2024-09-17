Басков признался, что забывал слова своих песен

Николай Басков не просто так носит негласный титул «золотого голоса России». На сцене певец уже без малого 35 лет. Народный артист признался, что в своей насыщенной творческой карьере неоднократно забывал тексты песен прямо во время выступлений. Для того, чтобы выкрутиться из щекотливой ситуации, ему приходилось импровизировать.

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«Вся жизнь моя — импровизация», — заявил исполнитель в беседе с 5-tv.ru.

Он не скрывает, что временами начинал петь настоящую «отсебятину». И, как подметил Басков, слушатели не всегда даже замечали подвох, потому что большая часть из них зачастую знает только припев.

«Поэтому, слава Богу, тут можно как-то выстоять», — отметил «натуральный блондин» с иронией.

Подстерегают Баскова, впрочем, на сцене и куда более серьезные неприятности. Этим летом он чуть не сгорел во время одного из выступлений. 47-летний артист подошел ближе к зрителям, оказавшись рядом со специальными приборами для фаер-шоу.

В этот момент на сцену начали сыпаться искры, которые стали падать прямо на звезду. К счастью, ничего страшного не произошло. Николай, с присущим ему профессионализмом, сохранил самообладание и продолжил концерт. Он даже пошутил, что его «чуть не сожгли», чтобы разрядить обстановку.