Pixies выпустили новый сингл Motoroller

Рок-группа Pixies представила совершенно новый трек, получивший название Motoroller. Песня войдет в их грядущий альбом The Night The Zombies Came, выход которого намечен на 25 октября.

© Звук

Pixies сказали, что в текст заложены намеки на некий сюжет, пишет NME.

"Это одна из тех песен, в которых есть тоненькие ниточки, которые приведут тебя куда-нибудь, если за ними следовать". Pixies рок-группа

Группа также объявила, что они отправятся в тур по Великобритании и Европе весной 2025 года.

Pixies анонсировали The Night the Zombies Came в июле этого года. Новый альбом будет состоять из 13 треков. Кроме Motoroller в лонгплее будут присутствовать ранее выпущенные Chicken, Oyster Beds, You’re So Impatient и Que Sera, Sera.