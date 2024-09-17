Савин сообщил, что Галкин* убирает от Пугачевой ее близких

Отношения Аллы Пугачевой с пятым мужем Максимом Галкиным* всегда вызывали массу вопросов у поклонников. На днях стало известно, что Алла Борисовна вынуждена подчиняться другим требованиям иноагента.

Певец Сергей Савин заявил, что Максим Галкин препятствует общению народной артистки с Филиппом Киркоровым.

"Максим очень любит манипулировать Аллой. Он болезненно воспринимал общение Аллы с Филиппом. Галкину не нужны в ее окружении бывшие мужья, кто знает много тайн об их звездной семье... Макс отсекает других людей, имеющих влияние на Аллу", - цитирует "АиФ" Савина.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», Галкин подал жалобу в Верховный суд России. Он пытается оспорить признание его иностранным агентом.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022