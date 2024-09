55 лет лидеру Prodigy: каким мы запомнили Кит Флинта

55 лет назад родился экс-вокалист и лидер британской культовой группы The Prodigy Кит Флинт.

Легендарный музыкант появился на свет 17 сентября 1969 года Редбридже в неблагополучной семье. Флинты часто переезжали с места на место, поэтому Киту постоянно приходилось менять школу. Невысокую успеваемость усугубляла дислексия - избирательное нарушение способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению.

В юности Кит часто ругался с родителями и после очередной ссоры отец выгнал его из дома. Оставшись без крыши над головой Флинт отправился в путешествие. Некоторое время он работал уличным продавцом на рынке в Израиле. Затем, после возвращения в Великобританию, устроился кровельщиком. С 1988 года стал завсегдатаем танцевальных вечеринок на автостраде M25. В одном из рейв-клубов повстречал диджея Лиама Хоулетта. Юноша убедил музыканта, что ему пора оставить андеграунд и начать выступать на больших сценах. Так образовалась музыкальная группа The Prodigy, где Флинт и его друг Лирой Торнхилл выступали на подтанцовке.

Прорыв в творчестве коллектива произошел в 1996 году, года Кит взял в руки микрофон и дебютировал как вокалист с треком Firestarter с альбома The Fat of the Land (1997). Яркий сценический образ музыканта (пирсинг, странная прическа и окрашенные волосы) привлек внимание и сделал The Prodigy популярными. В середине 1990-х годов альбомы группы регулярно занимали высокие места в британских и мировых чартах. The Prodigy активно гастролировали по всему миру и неоднократно выступали в России.

В 2006 году Флинт женился на японской модели и диджее Маюми Каи, с которой познакомился во время гастролей. Пара жила вместе до конца 2018 года. Из-за расставания с супругой и бракоразводного процесса у артиста началась сильнейшая депрессия.

4 марта 2019 года Кит свел счеты с жизнью в своем любимом доме в Эссексе.

Каким был один из самых неординарных музыкантов 90-х Кит Флинт — в галерее "Рамблера".