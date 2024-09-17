Живущая в США падчерица Ивана Урганта вернулась в Россию

Падчерица телеведущего Ивана Урганта Эрика вернулась в Россию. Уже долгое время 24-летняя девушка живет в США. Но недавно она захотела прилететь к родным.

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О приезде Эрики актер сообщил в личном блоге. Он опубликовал фотографию с падчерицей, на которой она широко улыбалась, стоя рядом с отчимом.

«Здрасьте, приехали», — подписал снимок Иван.

По какой причине и на какой срок прилетела в Россию Эрика, пока неизвестно. Эту информацию Ургант не раскрыл. Напомним, что падчерица телеведущего живет в Нью-Йорке, где пытается развивать актерскую карьеру. Недавно там она снялась с новом фильме Tendaberry.

Эрика родилась у жены Ивана Урганта Натальи Кикнадзе, когда она была в браке с другим мужчиной. От первого мужа у нее также есть сын Нико. Когда же она сошлась с телеведущим, он стал воспитывать детей супруги как родных. И с Эрикой, и с Нико у него сложились очень теплые отношения.

Ранее Иван Ургант опубликовал в Сети архивный снимок с бабушкой.