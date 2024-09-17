Третий развод, слова об СВО, гонорары: как живет певица Анна Седокова

В сентябре стало известно о третьем разводе певицы Анны Седоковой, она рассталась с баскетболистом Янисом Тиммой. Как живет экс-солистка «ВИА Гры», чем занимается, сколько зарабатывает, что она говорила об СВО?

Почему Седокова разводится в третий раз, причины

Седокова сообщила о разводе в социальных сетях.

«Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне — и внешние, и внутренние. Да, они есть. Жизнь — это либо дерзкое приключение, либо ничего. Держаться лицом к переменам и вести себя как свободные духи перед судьбой — непобедимая сила», — написала певица.

Она не стала раскрывать причины разрыва.

«Нежно напоминаю, что это моя жизнь, мое тело и мое дело. А также мои ошибки, которые исправлять исключительно мне», — добавила Седокова.

Свою версию изложил Янис. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он заявил, что Анна «променяла его на деньги».

При этом в августе Седокова рассказывала, что поехала в США, чтобы развестись с Тиммой, но на тот момент передумала. Тогда же она опубликовала романтичное фото с ним.

«Я очень красиво качаюсь на эмоциональных качелях. Когда летела разводиться, но что-то пошло не так», — сообщала Анна.

В беседе с NEWS.ru балерина Анастасия Волочкова предположила, что Седокова оказалась на грани третьего развода из-за своей наивности и доверчивости.

«Аню хочется только поддержать. Она очень красивая. Мы дружим, она очень добропорядочный светлый человек. И я думаю, что у нее так же, как и у меня: наивностью, искренностью и сверхдоверчивостью к людям просто пользуются те мужчины, которые не могут составить достойную партию», — сказала Волочкова.

Певица вышла замуж за баскетболиста в сентябре 2020 года, регистрация состоялась в московском ЗАГСе.

Что Седокова говорила об СВО

В день начала СВО Седокова выступила против проведения спецоперации, опубликовав в социальных сетях запись: «Нет, нет, нет!»

После того как артистка столкнулась с критикой, она удалила публикацию. Тогда же она уехала в США, но в сентябре 2022 года вернулась в Москву. На YouTube-шоу «Надо обсудить» певица призналась, что не общается с проживающими на Украине мамой и братом.

В прошлых интервью певица говорила, что «телом она русская, а душой украинка», и осуждала высказывания людей в негативном свете о ее родине.

Седокова родилась в Киеве, окончила местный университет культуры и искусств. Она получила известность на Украине в 2000 году как ведущая утреннего шоу «Подъем».

Сколько зарабатывает Седокова

Анна Седокова в соцсетях раскрыла сумму своего гонорара в месяц, отвечая на вопрос поклонника.

Один из подписчиков спросил у нее, стоит ли мужчине, зарабатывающему 50 тысяч рублей, пытаться добиться внимания такой женщины, как она.

«А вы уверены, что вам нужна женщина, которая зарабатывает 5 млн рублей?» — ответила ему певица.

Сообщалось также, что Седокова зарабатывает на выступлениях в отелях в майские праздники 1,5–2 млн рублей.

Чем сейчас занимается Седокова

Анна Седокова продолжает творческую карьеру. Артистка живет на две страны — Россию и США.

В Москве ее можно увидеть на музыкальных премиях и праздничных мероприятиях. Также певица участвует в телешоу. Так, она стала одной из участниц проекта «Выжить в Дубае». В третьем выпуске шоу она присоединилась к звездной команде, но выбыла из борьбы из-за скандала с коллегами.

Также Седокова кардинально сменила имидж на фоне развода. Исполнительница записала в сторис видео, на котором предстала перед камерой с распущенными волосами и взяла в руки ножницы. Затем она отсчитала на прядях несколько сантиметров и самостоятельно их укоротила. После этого Седокова выложила еще одно видео, где видно, что знаменитость решилась на удлиненное каре.