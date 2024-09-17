Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуем

Американская певица Дженнифер Лопес целовалась с актером Беном Аффлеком на встрече в прошедшие выходные, рассказал источник Page Six. По его словам, несмотря на слухи о разводе пара отлично провела время со своими детьми.

Бен и Джей Ло находятся в Polo Lounge в отеле Beverly Hills, держатся за руки и целуются. Дети с ними, но за отдельным столом, — поделился очевидец.

Ранее СМИ писали, что Аффлек «не мог оторваться» от Дженнифер Лопес на их недавней встрече. На снимках видно, что актер постоянно обнимал и трогал супругу. Пара, уже несколько месяцев проживающая раздельно, завтракала со своими детьми в ресторане, но было заметно, что их все еще «тянет друг к другу».

14 сентября Бена Аффлека и Дженнифер Лопес впервые заметили вместе после подачи заявления на развод. По данным журналистов, после встречи с супругом Лопес сидела в машине и вытирала слезы.

Лопес подала документы на развод 20 августа в день их второй годовщины свадьбы. Отмечается, что чистый капитал Дженнифер составляет $400 млн, а Аффлека — $150 млн. У звезд не было брачного договора, так как пара планировала жить вместе «до конца своих дней». Инсайдер сообщал, что Аффлек готов снова стать самым завидным холостяком Голливуда и встречаться с кем-то.