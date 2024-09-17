Дуа Липа объяснила, почему в ее треках не так много личных историй

Поэтому она не вносит в свою музыку много личного. «Некоторые люди настолько безжалостны к своей личной жизни, что решают рассказать обо всем в песне, потому что знают, что это привлечет внимание», — поделилась певица.

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Дуа Липа высказала свое мнение в интервью для 60 minutes.

"Для меня всегда было важно создавать музыку, которая действительно нравилась бы людям, а не просто потому, что я в ней на кого-то публично напала". Дуа Липа певица

Многие знают британскую поп-звезду по хитам Levitating (2020), Physical (2020), New Rules (2017) и другим. Последний альбом певицы Radical Optimism вышел в мае этого года.

Недавно стало известно, что Дуа Липа стала самой популярной артисткой полугодия по версии Forbes: ее треки Houdini (2024) и Training Season (2024) из нового альбома чаще всего проигрывались на различных радиостанциях и попадали в чарты.